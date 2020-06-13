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سريع واد زم يُخضع لاعبيه لتحاليل فحص كورونا إستعدادا لاستئناف البطولة الوطنية لكرة القدم

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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أخضع نادي سريع واد زم، أمس الجمعة، طاقمه الرياضي من لاعبين وأطر عاملة، بالنادي، لفحوصات مخبرية خاصة بفيروس المستجد.

وأوضح فريق واد زم، عبر صفحته الرسمية، أنه في إطار التدابير الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كوفيد 19، حل طاقم طبي، من مندوبية وزارة الصحة بخريبكة، إلى الملعب البلدي لوادي زم، لإجراء فحوصات للاعبي السريع، القاطنين بالمدينة، وللطاقم التقني والمساعدين.

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وينتظر المهتمون بالشأن الرياضي المحلي، القرار النهائي من الجامعة الملكية لكرة القدم، بشأن إستئناف البطولة الإحترافية هذا الموسم، المتوقفة قبل أشهر جراء تفشي .

 

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