أكثر من 350 ألف أجير تسجلوا لإجراء الكشف عن كورونا.. 10٪؜ استفادوا فعلا

أكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن المملكة اعتمدت، بتعليمات ملكية سامية، سياسة لاختبارات الكشف واسعة النطاق لفائدة أجراء مقاولات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الحملة ستمكن رؤساء المقاولات المغربية من حماية الأجراء والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد لضمان استئناف الأنشطة في ظروف جيدة.

وعرفت حملة الكشف، منذ الثالث من يونيو الجاري في جميع جهات المملكة، تسجيل 350 ألف و290 أجيرا، 31 ألف منهم استفادوا من الكشف حتى الآن، وتم ضمنهم اكتشاف حالتين إيجابيتين فقط.

وأوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه العملية التي يقوم بها الاتحاد بمعية وزارة الصحة، تقوم على إجراء اختبارات الكشف “PCR” الأكثر ملاءمة للحالات التي تكون فيها درجة انتشار الفيروس منخفضة.

Advertisements

ولتحسين الموارد المتاحة، وزيادة القدرات الاختبارية بشكل كبير، تتبع المملكة استراتيجية تجميع تروم تحقيق زيادة تتجاوز 40 ألف اختبار في اليوم في الأيام القادمة.

ولضمان استهداف أفضل، تم اعتماد نظام حسابي لتحديد المقاولات ذات الأولوية للاستفادة من اختبارات الكشف، وذلك استنادا إلى معايير صحية واجتماعية وقطاعية واقتصادية، فضلا عن اعتماد نظام حسابي آخر لاختيار الأجراء داخل نفس المقاولة.

كما تم وضع استراتيجية لرصد تطور الفيروس على صعيد التراب الوطني، من خلال إجراء اختبارات لعينات تمثيلية بالطرق المصلية.