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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يقصف رتلا عسكريا لمرتزقة تركيا في سرت والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
قصف الجيش الوطني الليبي، السبت، رتلا عسكريا لمليشيات ومرتزقة تركيا غرب مدينة سرت الليبية.
وأكد عضو شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي عقيلة الصابر، أن سلاح الجو مستمر في استهداف طلائع المليشيات التي تحاول التقدم باتجاه سرت.
وأضاف الصابر، وفق ما نقلته عنه صحيفة "العين الإخبارية" أن سلاح الجو نفذ، السبت، قصفا دقيقا طال رتلا عسكريا تابع لمليشيات تركيا في ليبيا، غربي مدينة سرت، بمحور "الوشكه".
وأكد أن الآليات التركية التي تم تدميرها بالكامل بين "وادي جارف "و "الوشكه"، كانت تحمل مرتزقة سوريين وعناصر من مليشيات حكومة الوفاق، مؤكدا مقتل جميع الإرهابيين ممن كانوا ضمن الرتل العسكري، الذي هو عبارة عن سيارات دفع رباعي محملة بمدافع من عدة أنواع.
ولفت إلى أن المحاور تشهد هدوءا حذرا جدا، وسط ترقب وتحشيد من الجيش الليبي والمليشيات والمرتزقة من الجهة الأخرى، وأن الجيش الليبي في كامل جاهزيته لأي محاولة من المليشيات للتحرك باتجاه مناطقه.
ولا تزال تركيا تدفع بالعديد من شحنات المرتزقة والسلاح، رغم الإدانات والقرارات الدولية، وحاولت اليونان الخميس التصدي لشحنة بحرية تحملة أسلحة ثقيلة متجهة إلى ليبيا، لكن الفرقاطات التركية أمنت وصول شحنة السلاح، بالتزامن مع رصد العديد من الشحنات الجوية الأخرى
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