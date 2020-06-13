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شكرا لقرائتكم خبر عن 53 وفاة و 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان مع التفاصيل
السبت 13 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم "السبت"، عن تسجيل 1180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 18950 حالة.
كما أشارت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تسجيل 53 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 549 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 647 حالة شفاء من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7515 حالة.
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