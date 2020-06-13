قلق أمريكي من عمليات التنقيب التركية في المتوسط

السبت 13 يونيو 2020

دعت الولايات المتحدة تركيا إلى التوقف عن عمليات التنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط خشية أن تضر هذه الخطوة بالعلاقات الدبلوماسية مع اليونان.



ونقلت إذاعة "صوت أميركا" عن وكيل وزارة الخارجية الأميركية ماثيو بالمر قوله "إن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق من أنشطة الحفر في المياه قبالة قبرص".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تثير التوترات في المنطقة، لذا نحث السلطات التركية مرة أخرى على وقف جميع عمليات التنقيب قبالة قبرص".

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وتابع بالمر "كحليف، تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن التوترات المتزايدة بين اليونان وتركيا يمكن أن تؤدي إلى حادث يؤدي إلى عواقب غير مقصودة".

واختتم بالقول "في الماضي رأينا حوادث تتصاعد بسرعة.. نحن نحث اليونان وتركيا على ضمان بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين هذين البلدين الحليفين في الناتو".

وجاءت تحذيرات بالمر، بعد تهديدات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث خلالها عن عزمه المضي قدما في عمليات التنقيب، بما في ذلك خطط لإرسال سفينة استكشافية جديدة في المياه الإقليمية لليونان، قبالة سواحل الجزر اليونانية.

ولم يتم الكشف عن مكان محدد للتنقيب، لكن التهديدات التركية تصاعدت منذ أن وقع أردوغان اتفاقية بحرية مع ليبيا، مما يسمح لأنقرة باستكشاف الغاز الطبيعي والنفط واستغلال مئات الكيلومترات من قاع البحر المتوسط الممتد من ساحلها الجنوبي الشرقي إلى شمال ليبيا.