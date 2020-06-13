كندا تسجل 99595 إصابة و8125 وفاة بكورونا

السبت 13 يونيو 2020

بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كندا 99595 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت تورونتو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



Advertisements

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات تبلغ 8125 بينما تعافى 59034 من كوفيد-19.

ومضى نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا