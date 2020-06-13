شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 1006 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منها 435 لعمانيين و571 لغير العمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 22077 حالة و99 وفاة، فيما تماثلت 7530 حالة للشفاء.

Advertisements وقالت وزارة الصحة العمانية في هذا الشأن أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3135 فحصا.

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