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التحالف يقصف تحركات للمليشيا في شدا بصعدة وسقوط قتلى وجرحى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 13 يونيو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 13/حزيران/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف جوي عنيف.

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ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.

 

وكان التحالف أعلن، اليوم، اعتراض صاروخ باليستي حوثي في سماء نجران

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