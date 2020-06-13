شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف تحركات للمليشيا في شدا بصعدة وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 13/حزيران/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وكان التحالف أعلن، اليوم، اعتراض صاروخ باليستي حوثي في سماء نجران

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