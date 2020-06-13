صحيفة يونانية: الجيش الليبي أحبط هجوما جويا تركيا على سرت

السبت 13 يونيو 2020

أكدت صحيفة يونانية، اليوم السبت، أن مقاتلات تركية حاولت، أمس الجمعة، تنفيذ غارات على مواقع الجيش الوطني الليبي في سرت، لكن الأنظمة الروسية المضادة للطائرات التي يمتلكها الجيش أجبرتها على التراجع.



وذكرت صحيفة pentapostagma على موقعها الإلكتروني، أن اليونان أعلنت حالة التأهب في صفوف قواتها الجوية وأقلعت طائرات إف 16 وإمبراير ERJ-145 AEW ذات المدى الطويل، لتعقب ومراقبة تحركات الطائرات التركية.

ولفتت الصحيفة نقلا عن محللين مختصين، إلى أن فشل الغارة التركية يتعلق أيضا بتفعيل الدفاع الجوي المصري.

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وذكروا أنه ”على بعد بضعة كيلومترات من الحدود الليبية، توجد القوات البرية المصرية القوية للغاية مع جميع أنظمتها المضادة للطائرات، والتي تم تفعيلها بالتأكيد بسبب وجود الغارة التركية“.

ونقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها إن الغارة التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط كانت بلا مضمون، بسبب كشف الطائرات والتهديد باستهدافها بواسطة أنظمة مضادة.

وأطلقت تركيا، أمس الجمعة، جسرا جويا متضمنا أنواعا مختلفة من الطائرات الحربية لمهمة محددة، في شرق البحر الأبيض المتوسط، يهدف إلى ضرب قوات الجيش الليبي في سرت.

وذكرت الصحيفة أن الطائرات الحربية التركية لم تستطع حتى دخول المجال الجوي الليبي، الذي تسيطر عليه أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع، بعد تلقي الطيارين تحذيرا بدخولهم منطقة “ التدمير“، ما دفعهم إلى التراجع فورا