شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا إلى 41662 والان نبدء بالتفاصيل

قالت بيانات حكومية نشرت اليوم السبت إن عدد حالات الوفاة في بريطانيا جراء مرض كوفيد-19 ارتفع 181 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 41662 حالة حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش يوم 12 يونيو

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