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حريق كبير داخل أحد الأسواق في طهران

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نشب حريق في سوق الورود شرقي العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.
وقال المتحدث باسم الإطفائية الإيرانية، إن "حريقاً كبيراً نشب، اليوم، داخل سوق الورود في العاصمة طهران".

وأضاف أن "الحريق أسفر عن تدمير 32 غرفة في السوق".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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