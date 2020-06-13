حريق كبير داخل أحد الأسواق في طهران

نشب حريق في سوق الورود شرقي العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة.
وقال المتحدث باسم الإطفائية الإيرانية، إن "حريقاً كبيراً نشب، اليوم، داخل سوق الورود في العاصمة طهران".
وأضاف أن "الحريق أسفر عن تدمير 32 غرفة في السوق".
وأضاف أن "الحريق أسفر عن تدمير 32 غرفة في السوق".
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