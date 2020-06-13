حريق كبير داخل أحد الأسواق في طهران

وقال المتحدث باسم الإطفائية الإيرانية، إن "حريقاً كبيراً نشب، اليوم، داخل سوق الورود في العاصمة طهران".

وأضاف أن "الحريق أسفر عن تدمير 32 غرفة في السوق".

