دياب: الدولة اللبنانية غير مفلسة لكن هناك تعثر مالي

وأوضح دياب: "عندما تم تكليفي بتشكيل الحكومة وعند تشكليها كان أمل اللبنانيين بها هزيلا".

وأضاف أن "هذه الحكومة حققت الكثير وبعد أقل من شهر على انطلاق عملها بدأ اللبنانيون يلمسون الجدية والمنهجية والإصرار والجرأة لدى الحكومة مجتمعة وعلى مستوى الوزراء".



وتابع دياب أن "هذه الحكومة أصبحت تحصل على ثقة عالية من المواطنين ما أزعج المراهنين على فشلها".

وقال دياب: "الحكومة حققت الكثير لكنهم يريدون طمس الحقائق الا يكفي أنهم اغرقوا البلد بالديون ونفتش اليوم عن ودائع اللبنانيين التي اهدروها".

وأضاف: سقطت محاولة الانقلاب ولم تنجح كل الاجتماعات السرية والعلنية والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها واوامر العمليات في الاطاحة بورشة اكتشاف الفساد.

ولفت دياب أنه "لدى الحكومة من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات وسنعلن عنها في الوقت المناسب ونحن أمام تحدي العودة الى ما قبل 17 أكتوبر أو الاستمرار وهناك من يريد الانتقام من الثورة"، مؤكداً أن "الدولة اللبنانية غير مفلسة لكن هناك تعثر مالي".