انطلاق احتجاجات أمام مقر الحكومة وسط بيروت

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجات بعد ظهر اليوم السبت في مختلف المناطق اللبنانية، استمرارا للحركة الاحتجاجية الأخيرة على انهيار الليرة وغلاء الأسعار.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن "عددا من المحتجين تجمعوا أمام السرايا الحكومية في بيروت، في وقت من المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة حسان دياب بكلمة إلى اللبنانيين".
وفي طرابلس، شمال لبنان وقعت مناوشات بين المحتجين وعناصر من الجيش اللبناني الذي عمل على تفريقهم وإعادة فتح الطرقات.
وفي الشمال أيضا، قطع محتجون الطرقات الرئيسية بالإطارات في مدينة حلبا، فيما انطلقت تظاهرة شعبية في مدينة صيدا جنوب لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
وفي طرابلس، شمال لبنان وقعت مناوشات بين المحتجين وعناصر من الجيش اللبناني الذي عمل على تفريقهم وإعادة فتح الطرقات.
وفي الشمال أيضا، قطع محتجون الطرقات الرئيسية بالإطارات في مدينة حلبا، فيما انطلقت تظاهرة شعبية في مدينة صيدا جنوب لبنان احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.
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