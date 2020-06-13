اصابة شخص بهجوم باسلحة كاتمة في الناصرية

افاد مصدر امني، السبت، باصابة شخص بهجوم باسلحة كاتمة في الناصرية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه شخص ضمن شارع الاخلاص في الناصرية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى قريب".

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