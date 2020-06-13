نائب: جهود شركة توزيع المشتقات النفطية منعت حدوث اي ازمة برغم كورونا

اعتبر النائب عبد الله الخربيط، السبت، أن جهود شركة توزيع المشتقات النفطية منعت حدوث اي ازمة وقود برغم ازمة فايروس كورونا.
وقال الخربيط في حديث لـ الخليج 365، "نثني نحن مجموعة من النواب على شركة توزيع المنتجات النفطية رغم جائحة كورونا وانتشار الوباء"، موضحاً أن "مديرها العام حسين طالب يشرف على التوزيع في المحافظات كافة".
وأضاف أن "افواه غير مسؤولة تريد النيل من الشركة ولكن لا يمكنها التقليل من عزيمتها"، مؤكداً أنه "لم تحدث ازمة وقود برغم الجائحة وهي خطوة ناجحة رغم الظروف".
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