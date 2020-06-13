الصحة تعلن تسجيل 1180 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 647 مصاباً في العراق

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص (١٠٣٢٥) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٥٩٩٥٠)".وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( ١١٨٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة ١٤٢بغداد / الكرخ ٢٤٦مدينة الطب ١٠٩النجف الأشرف ٤٩االسليمانية ٨٢أربيل ٢٠دهوك ١٤كربلاء ٤٣كركوك ٤٧ديالى ٣٩واسط ١٣٨البصرة ٣٨ميسان ١٠٢الديوانية ٢٤ذي قار ٦٨نينوى ٣صلاح الدين ١٦

وبينت أن "حالات الشفاء بلغت ٦٤٧ حالة، وكما يلي:



بغداد الرصافة ٢٧٢بغداد الكرخ ٧٦مدينة الطب ٤٣النجف ١٢اربيل. ٣٠دهوك ٦كركوك ٣٥كربلاء ٤٩البصرة ١٥ميسان ١٥ذي قار ٥٤الانبار: ٥المثنى ٣٠نينوى ٥

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٥٣ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٦

بغداد الكرخ ٧

مدينة الطب ٦

السليمانية ٣

كربلاء. ١

ديالى ٤

البصرة ٢

واسط. ٣

ميسان ٣

بابل ٣

ذي قار ٢

الأنبار ٢

المثنى ١

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٨٩٥٠، ومجموع حالات الشفاء ٧٥١٥، ومجموع الراقدين الكلي ١٠٨٨٦، والراقدين في العناية المركزة ١١٣، أما مجموع الوفيات فقد بلغ ٥٤٩".