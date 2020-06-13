وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم ( ١١٨٠) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة ١٤٢
بغداد / الكرخ ٢٤٦
مدينة الطب ١٠٩
النجف الأشرف ٤٩
االسليمانية ٨٢
أربيل ٢٠
دهوك ١٤
كربلاء ٤٣
كركوك ٤٧
ديالى ٣٩
واسط ١٣٨
البصرة ٣٨
ميسان ١٠٢
الديوانية ٢٤
ذي قار ٦٨
نينوى ٣
صلاح الدين ١٦
وبينت أن "حالات الشفاء بلغت ٦٤٧ حالة، وكما يلي:
بغداد الكرخ ٧٦
مدينة الطب ٤٣
النجف ١٢
اربيل. ٣٠
دهوك ٦
كركوك ٣٥
كربلاء ٤٩
البصرة ١٥
ميسان ١٥
ذي قار ٥٤
الانبار: ٥
المثنى ٣٠
نينوى ٥
وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٥٣ حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة ١٦
بغداد الكرخ ٧
مدينة الطب ٦
السليمانية ٣
كربلاء. ١
ديالى ٤
البصرة ٢
واسط. ٣
ميسان ٣
بابل ٣
ذي قار ٢
الأنبار ٢
المثنى ١
وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ١٨٩٥٠، ومجموع حالات الشفاء ٧٥١٥، ومجموع الراقدين الكلي ١٠٨٨٦، والراقدين في العناية المركزة ١١٣، أما مجموع الوفيات فقد بلغ ٥٤٩".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 1180 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 647 مصاباً في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.