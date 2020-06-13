الهند والصين تخففان قواتهما على الحدود المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول هندي رفيع، السبت، أن بلاده والصين بدأتا في سحب قواتهما بطول الحدود في منطقة الهيمالايا بعد محادثات بين كبار مسؤولي الجيشين في البلدين.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن "مانوج موكوند نارافان"، رئيس أركان الجيش الهندي، قوله: " حدودنا مع الصين تحت السيطرة".

وأضاف نارافان :" عقدنا سلسلة اجتماعات مع القادة الصينيين ونتيجة لهذا، فقد حدث الكثير من فض الاشتباك".

يشار إلى أن البلدين النوويين يشتركان في حدود بطول 488ر3 كيلومتر، وقد انتقلت قوات ودبابات وناقلات جند مدرعة إلى عدة مواقع بعد اشتباكات عدة مرات بين الجيشين في مناطق متنازع عليها.

وتدور عدة نزاعات جغرافية بين الهند والصين في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق)، تسبب في حرب خاطفة بين البلدين عام 1962.