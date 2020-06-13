مقتل 24 عنصراً من الميليشيات الإيرانية في سوريا خلال 3 أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تستمر إيران بإرسال عناصر ميليشياتها المسلحة إلى دير الزور في سوريا عبر العراق، رغم قصف الجيش الإسرائيلي المتكرر لقوافل إيران العسكرية وإيقاع قتلى في صفوفها، وكان آخر الهجمات الإسرائيلية في قاعدة "معيزيلة" التي استهدفت مرتين خلال فترة زمنية قصيرة بعد وصول تعزيزات إيرانية إليها.



ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الفترة من منتصف مايو (أيار) الفائت، وحتى السابع من الشهر الجاري، مقتل 24 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، في 3 استهدافات لطائرات يرجح أنها إسرائيلية، على مواقع وآليات للإيرانيين في دير الزور، وجاءت الاستهدافات لتعزيزات كانت قد وصلت من الأراضي العراقية.

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وفي السادس من الشهر الجاري، وثق المرصد السوري مقتل 12 عنصراً على الأقل من الميليشيات الإيرانية من جنسيات عراقية وأفغانية، إضافة إلى تدمير آليات وذخائر، جراء ضربات جوية استهدفت مقرات للميليشيات الإيرانية في قاعدة معيزيلة في ريف دير الزور الشرقي، بعد 3 أيام من استقدام تلك الميليشيات إلى تعزيزات عسكرية نحو المنطقة.

وفي الـ 31 من الشهر الماضي، أشار المرصد إلى استهداف جوي لسيارات عسكرية تحمل رشاشات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، في بادية مدينة البوكمال ما أدى إلى مقتل 5 عناصر من تلك الميليشيات وإعطاب 3 سيارات.

وفي 16 مايو (أيار)، استهدفت طائرات قاعدة معيزيلة الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها بريف مدينة البوكمال على مقربة من الحدود السورية – العراقية، وجاء الاستهداف عقب أيام قليلة من وصول تعزيزات عسكرية إلى القاعدة من اللواء 47 التابع للميليشيات ذاتها والذي يتواجد له مقرات في البوكمال والهري.

ووفقاً للمصادر فإن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 من الميليشيات الموالية لإيران، إضافة لتدمير مقر داخل القاعدة.