كندا تسجل 99595 إصابة و8125 وفاة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كندا 99595 حالة حتى الساعة 0730 صباحا بتوقيت تورونتو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وأشارت البيانات إلى أن الوفيات تبلغ 8125 بينما تعافى 59034 من كوفيد-19.

ومضى نحو 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في كندا

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