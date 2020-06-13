رئيس البرلمان الليبي يصل إلى الجزائر في زيارة مفاجئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

وصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم السبت، إلى الجزائر العاصمة.

وتأتي زيارته المفاجئة إلى الجزائر في أعقاب تطورات عسكرية خطيرة تشهدها ليبيا، التي تتقاسم معها الجزائر حدودا برية طويلة.

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وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: إن عقيلة صالح وصل إلى مطار هواري بومدين الدولي، وكان في استقباله نظيره الجزائري سليمان شنين، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.

ولم تقدم الوكالة الرسمية أي تفاصيل عن الزيارة، التي جاءت بعد ساعات من تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن ”بلاده تتحرك صوب إحلال السلام في ليبيا دون أطماع، وأن الدم الذي يراق في ليبيا هو دم ليبي وليس دم من يخوض حربا بالوكالة“.

وتمسك تبون، في لقاء إعلامي بثه التلفزيون الرسمي ليل الجمعة، بمعارضة أي تدخل عسكري في ليبيا، محذرا من تكرار السيناريو السوري في ليبيا؛ بسبب الاقتتال الداخلي والتدخلات الأجنبية.

كما أشار إلى أن الجزائر مستعدة لأي مفاوضات بين الأطراف المتنازعة، وأنها كانت قريبة من جمع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في الجزائر؛ للتوقيع على اتفاق سياسي ينهي الأزمة المتفاقمة.