شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 1006 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت سلطنة عمان اليوم تسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منها 435 لعمانيين و571 لغير العمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 22077 حالة و99 وفاة، فيما تماثلت 7530 حالة للشفاء.



وقالت وزارة الصحة العمانية في هذا الشأن أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3135 فحصا.

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