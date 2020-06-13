اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





باريس: في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- بؤرة جديدة في بكين -

أمرت السلطات الصينية السبت فرض عزل طارئ على أحد عشر حياً سكنيا في جنوب العاصمة بكين حيث سجلت سبع حالات كوفيد-19 قرب سوق محلية لبيع اللحوم منها ست السبت، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد للوباء في البلاد.

وأغلقت هذه البؤرة الجديدة للفيروس وسوق للمأكولات البحرية زارها أحد الأشخاص المصابين وكذلك تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة.

كما علقت الزيارات الجماعية من مقاطعات صينية إلى بكين.

- البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بكوفيد-19 -أصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا من فيروس كورونا المستجدّ من حيث عدد الوفيّات بعد الولايات المتحدة، متجاوزةً المملكة المتحدة بتسجيلها 41828 وفاة.

وأكبر دولة في أميركا اللاتينية التي تعد 212 مليون نسمة هي ايضا ثاني دول العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة مع 828810 إصابات بحسب الأرقام الرسمية.

- أكثر من 426 ألف وفاة -

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 426,029 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ السبت.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,663,680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,441,600 على الأقل.

Advertisements

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 114,669 وفاة تليها البرازيل مع 41828 وفاة وبريطانيا مع 41481 وفاة وإيطاليا مع 34223 وفاة وفرنسا مع 29374 وفاة.

- فرض عزل على عاصمة بوتسوانا -

أعلنت سلطات بوتسوانا فرض عزل صارم لفترة غير محددة على العاصمة اعتبارا من السبت بعد اكتشاف 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد نصفها في غابورون.

وحذرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع من تسارع تفشي الوباء في القارة الافريقية التي كانت حتى الآن الأقل تضررا بكوفيد-19 من أوروبا وآسيا وأميركا.

- فحوص إلزامية لكشف الإصابة في تونس -

أعلنت تونس التي ستفتح حدودها في 27 حزيران/يونيو، أنها لن تفرض بعد الآن الحجر الصحي الإلزامي في فنادق على الوافدين إلى أراضيها لكنها ستطلب إبراز فحوص تُثبت خلو المسافرين من فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بيان أن اعتباراً من الخميس المقبل سينبغي على التونسيين العائدين من الخارج تقديم "شهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد-19 على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية" بالإضافة إلى الخضوع "للحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوماً".

- مباراة يوفينتوس وميلان تحقق أعلى نسبة مشاهدة هذا الموسم في إيطاليا -تابع أكثر من ثمانية ملايين مُشاهد المباراة التي جمعت يوفنتوس وميلان في اياب نصف نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم مساء الجمعة على قناة "راي أونو"، لتكون نسبة المشاهدة الاعلى لمباراة كرة قدم هذا الموسم في البلاد، وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية السبت.

كانت تلك المباراة الاولى في ايطاليا منذ تعليق جميع منافسات كرة القدم في التاسع من آذار/مارس الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

مواضيع قد تهمك :