توقيف سبعة أجانب في تظاهرة مناهضة للحكومة قي النيبال

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







كاتماندو: ألقت الشرطة النيبالية السبت القبض على عشرة متظاهرين بينهم سبعة أجانب من أستراليا والولايات المتحدة والصين، فيما خرج المئات في تظاهرة في كاتماندو احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة وباء كوفيد-19.

وتحدى المتظاهرون الإغلاق المفروض لعدة أيام على الصعيد الوطني هذا الأسبوع للمطالبة بتحسين عمليات إجراء الاختبارات للفيروس وتأمين مرافق أفضل للحجر الصحي للعمال المهاجرين العائدين إلى بلدهم.

وأفاد مسؤول الشرطة سوشيل كومار ياداف وكالة فرانس برس أنّ قائمة الموقوفين تضم سبعة أجانب.

وأوضح أنّ ثلاثة منهم صينيون وواحد من كل من الولايات المتحدة واستراليا وكندا والنروج.

وأضاف ياداف "لم يتحدد بعد إذا كان سيتم توجيه الاتهام إليهم".

وفي احتجاج السبت، ظهر المشاركون وهم يضعون كمامات ويحملون لافتات كتب عليها "كفى".

Advertisements

وقالت الطالبة أليشا شريستا التي تبلغ 23 عاما "هذا وقت أزمة ونريد أن تكون حكومتنا مسؤولة".

وفيما انتهى هذا الاحتجاج سلميا، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والهراوات والغاز المسيّل للدموع لتفريق التظاهرات قرب مقر إقامة رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفرضت النيبال حظرا على الصعيد الوطني في آذار/مارس في محاولة لوقف انتشار الوباء. وتسجل البلاد حاليا 5062 إصابة بكوفيد-19 و16 وفاة.

وحذّرت وزارة الداخلية من أن المحتجين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة ستة أشهر إذا نظموا مسيرات خلال فترة الإغلاق.

وعاد عشرات الآلاف من العمال النيباليين المهاجرين من الهند والشرق الأوسط بعد فقدان وظائفهم، ما كثّف الضغط على عمليات إجراء الاختبارات وعلى مرافق الحجر الصحي.