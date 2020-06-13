حصيلة فيروس كورونا المستجد حتى الساعة 11,00 ت غ السبت

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باريس: أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 426,029 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ السبت.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 7,663,680 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3,441,600 على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 114,669 وفيات من أصل 2,048,986 إصابة. وتعافى 547,386 شخصا على الأقل.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 41,828 وفاة من أصل 828,810 إصابات تليها بريطانيا مع 41,481 وفاة من أصل 292,950 إصابة ثمّ إيطاليا مع 34,223 وفاة (236,305 إصابة)، وفرنسا مع 29,374 وفاة (193,090 إصابة).

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وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,075 إصابة تعافى منها 78,367 شخصاً.

وأحصت أوروبا السبت حتى الساعة 11,00 ت غ، 187,010 وفاة من أصل 2,373,980 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 122,773 (2,146,929 إصابة)، وأميركا اللاتينية والكاريبي 76,365 وفاة (1,571,192 إصابة)، وآسيا 22,272 وفاة (800,196 إصابة) والشرق الأوسط 11,380 وفاة (536,517 إصابة) وإفريقيا 6098 وفاة (226,194 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8676 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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