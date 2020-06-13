محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المُكثفة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية. واستهدفت الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي مكافحة جرائم الفساد بكافة صورها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المال العام. Advertisements قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد مقطع فيديو لا يتجاوز الخمس دقائق يعرض أبرز جهود تلك الحملات. وتأتي الجهود بالتوازي مع الدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 4 دقائق مُصورة تُلخص ما قدمته الداخلية في 7 أيام (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.