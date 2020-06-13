بالصور.. بني سويف تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أنهت محافظة بني سويف استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة ، المقرر إجراؤها 21 يونيو الجاري، وتستمر لمدة شهر.

ويؤدي 19 ألف و812 طالًبا وطالبة الامتحان أمام 52 لجنة موزعة على المراكز السبعة، بواقع 16 لجنة بإدارة بني سويف، و4 لجان بإدارة ناصر، و7 لجان بإدارة ببا، و6 لجان بسمسطا، و6 بالفشن، و 6 بالواسطى، و7 باهناسيا، فضلًا عن توفير 14 استراحة لإقامة المراقبين ورؤساء اللجان.

وتفقد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف عددًا من المدارس المخصصة كمقار للجان، للتأكد من جاهزيتها لأداء الامتحانات، واطمأن على توافر الإجراءات الوقائي.

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وكلف المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان، وأن تكون المتابعة بشكل مستمر، وإرسال تقرير يومية بذلك، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المديرية للتعامل مع أية مستجدات.

وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز مدرسة متولي الشعراوي الابتدائية، لتكون مركزًا لتوزيع الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، وتوفير 424 صندوق لنقل الأسئلة إلى المطابع المعنية، والاستعانة بما يقرب من 100 عضو للمشاركة بأعمال المركز خلال سير الامتحانات

وأضافت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أعمال وإجراءات تجهيز مقار اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتجهيز الاستراحات للمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، بجانب تأمين اللجان ومحيطها بالتعاون مع مديرية الأمن، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتأمين عدم انقطاع التيار أثناء الامتحان، وتوفير المحروقات من البنزين والسولار اللازم للسيارات بالتعاون مع التموين، فضلًا عن التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، للتعامل مع أية مواقف طارئة.