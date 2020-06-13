146 لجنة و31 استراحة.. الإسكندرية تستعد لامتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

انتهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت، من تجهيز 146 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية، استعدادًا لأداء 47 ألف و180 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 يوم 21 يونيو الجاري، وسط ضوابط وإجراءات احترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى تجهيز 31 استراحة للمراقبين والمصححين ورؤساء اللجان بواقع 22 استراحة للرجال و9 للسيدات.

وأضاف الديب، أن اللجان مزودة بـ"مبردات المياه، ومراوح، وتليفزيونات، وأثاث" ما يوفر سبل الراحة للمعلمين.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة تبدأ عملها، غدًا، وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة في الشأن.

وفي سياق متصل، أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعليمات لمديريات التعليم والصحة والأمن بإنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، لتوفير بيئة آمنة للطلاب.

وشدد الشريف، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التي تمر بها البلاد.

وأكد المحافظ على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان، فضلًا عن ضرورة ارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي حرصًا على حياة الطلاب والمعلمين.