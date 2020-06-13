شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سنتتخذ "الخطوة التالية" ضد كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (أ ش أ):

قالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي اليوم السبت إن بلادها ستتخذ خطوتها التالية ضد كوريا الجنوبية، لما زعمت بأنه "خيانة وجرائم" من سول ضد كوريا الشمالية، مضيفة أن جيشها جرى تكليفه بالتخطيط واتخاذ أي إجراء ضروري.

وقالت كيم، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم - في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية - "الوقت حان للقطيعة المؤكدة مع السلطات الكورية الجنوبية، وسنتخذ قريبا الإجراء التالي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأضافت الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الشمالي: "من خلال ممارسة سلطتي التي خولني إياها القائد الأعلى وحزبنا والدولة، أعطيت تعليمات لأذرع الإدارة المسؤولة عن الشؤون مع العدو لتنفيذ الإجراء التالي بشكل حاسم".

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وتابعت: "إن الحق في اتخاذ الاجراء التالي ضد العدو ستكلف به هيئة الأركان العامة لجيشنا"، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الشمالي سيحدد خطوته التالية التي ستهدئ "استياء شعبنا وبالتأكيد سينفذها".

وجاء بيان كيم بعد حوالي أسبوع من تهديدها بقطع جميع الاتصالات مع كوريا الجنوبية، وإلغاء اتفاق عسكري يهدف إلى تقليل التوتر بين الكوريتين، بسبب الجماعات الناشطة في كوريا الجنوبية والمنشقين الكوريين الشماليين الذين يرسلون منشورات دعائية مناهضة لبيونج يانج.

وتوقفت بيونج يانج عن الرد على أي محاولة من كوريا الجنوبية لإجراء محادثات منذ يوم الثلاثاء.

كما جاء بيان كيم بعد يوم واحد من تصريح رئيس جبهة الوحدة لحزب العمال الحاكم في البلاد بأن كوريا الشمالية فقدت كل الثقة في حكومة كوريا الجنوبية، وحذر من الأوقات "المؤسفة" و"المؤلمة" التي تنتظر سول.