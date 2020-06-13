21 يونيو.. صرف منحة الرئيس لـ 74764 من العمالة غير المنتظمة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، التنسيق ما بين مديرية القوى العاملة بالدقهلية وهيئة البريد والاتصالات، والتخطيط، لصرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس الاستثنائية.

وتبدأ عملية الصرف من الأحد 21 يونيو الجاري حتى يوم 25 من الشهر ذاته، لـ 74764 من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة، بقيمة 500 جنيه للعامل، ويجري السحب من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

ومن جانبه أكد أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية، أن عدد المسجلين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ مليون و600 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وأنه سيجري الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بعد وصول رسالة نصية للعامل قبل موعد الصرف بـ 48 ساعة لمنع التزاحم.