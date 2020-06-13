البرازيل: إصابات كورونا 828 ألفا و810 والوفيات تتخطى 41 ألفا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن/ساو باولو- (د ب أ):
بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في البرازيل 828,810 حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت ساوباولو، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن أن عدد الوفيات بلغ 41,828 بينما تعافى 445,123 من كوفيد-19 ومضى نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل .
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