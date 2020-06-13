درجة الحرارة تمنع الطلاب من الامتحان.. محافظ بورسعيد يناشد أولياء الأمور بالتزام المنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعدم مرافقة أبنائهم للجان الامتحانات منعًا للتزاحم أمام اللجان، وسهولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة أبنائهم.

وطالب المحافظ طلاب الثانوية العامة، خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة، للإعلان عن ترتيبات واستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، الحضور قبل الساعة 8.30 صباحًا، لبدء إجراءات إدارة الطب الوقائي بقياس درجة حرارة جميع الطلاب قبل الدخول، ومتابعة ارتداء الكمامات، وتعقيم الطلاب من خلال بوابات التعقيم التطهير، والتأكد من عدم وجود هواتف محمولة بحوزة الطلاب.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 5434 طالبًا وطالبة موزعين على 17 لجنة، و430 طالبًا وطالبة بامتحانات الثانوية الأزهرية، موزعين على 4 لجان مدرسية بحد أقصى 14 طالب في اللجنة الواحدة.

وأضاف المحافظ أن إدارة الطب الوقائي ستمنع أي طالب أو ملاحظ يتبين أن درجة حرارته أعلى من 38 درجة من دخول لجان امتحانات الثانوية العامة، وأن الطالب الذي سيمنع من دخول الامتحانات لارتفاع درجة حرارته، سيؤدي الامتحان بالدور الثاني كفرصة ثانية بنفس امتيازات الدور الأول ودون أي تأثير على الدرجات أو امتيازات الدور الأول.