رئيس الوزراء الإيطالي: أزمة كورونا فرصة للإصلاح

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم السبت، إن بلاده لا تملك العودة لمسار الحياة الطبيعية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وإن عليها تحويل الأزمة إلى فرصة للإصلاح.

وأضاف في خطاب افتتاحي لمشاورات تتعلق بالسياسات المتبعة تعقد على مدى تسعة أيام في روما "هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه العمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة".

وتابع قائلًا: "علينا أن ننتهز الأمر لتحويل الأزمة إلى فرصة ونزيل كل العقبات التي أبطأت" إيطاليا.

وأشار إلى أن حكومته الائتلافية تعد خطة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية ودفع الاستثمارات الرقمية والطاقة النظيفة ودعم الفقراء وإشراك المزيد من النساء في قوة العمل.