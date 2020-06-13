جونسون يُطمئن البريطانيين للعودة إلى الحياة الطبيعية الأسبوع المقبل

يستعد رئيس الوزراء البريطانيـ بوريس جونسون، للظهور علنًا، للمرة الأولى، منذ فرض الإغلاق العام لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في محاولة لدفع البريطانيين للعودة إلى المحلات والحياة الطبيعية الأسبوع المقبل لإعادة إحياء الاقتصاد المُنهك.



وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن جونسون يخطط لزيارة شارع رئيسي في لندن أملاً في طمأنة البريطانيين بأنه من الآمن الخروج من المنازل وقضاء وقت في متاجر السلع غير الأساسية مثل الملابس والتي ستفتح أبوابها بداية من الإثنين المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن استطلاعًا للرأي أجراه مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا وجد أن 36% فقط من شعب إنجلترا يشعر بالأمان خارج المنزل، بينما وجدت إحصائية أخرى أن واحدًا بين كل 5 أشخاص قالوا إنهم لن تتطأ أقدامهم محلات الملابس مرة أخرى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون سيشدد على جهود جعل المحلات أكثر أمانًا وكذلك الأرقام الأخيرة التي تُثبت استمرار انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إنجلترا، لافتة

إلى أن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ناشد نواب البرلمان من حزب المحافظين باتباع أسلوب رئيس الوزراء في دوائرهم الانتخابية لطمأنة السكان هناك.

ونوهت الصحيفة، بأن سلوك المستهلك خلال الأسابيع والشهور المقبلة سيكون أمرًا حيويًا في تحديد مدى سرعة استعادة الاقتصاد البريطاني عافيته مرة أخرى، بعد أن أظهرت بيانات حديثة أن الاقتصاد فقد خُمس قيمته في أبريل الماضي، في أكبر تقلص يعاني منه الاقتصاد البريطاني على الإطلاق.

يذكر أن بريطانيا سجلت، اليوم السبت، 202 حالة وفاة و1541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 41 ألفًا و481 حالة وإجمالي الإصابات إلى 292 ألفًا و950 إصابة.