4 دول أوروبية تتعاقد مع شركة أسترا زينيكا على لقاح ضد كورونا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم السبت إن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدًا مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد.



وأوضح الوزير في منشور على فيسبوك: إن العقد ينص على الحصول

على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف.

وأضاف، أن الدفعة الأولى من

الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.

وتلقت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، تفويضًا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا وفقًا لما ذكرة كبير مسئولي الصحة في التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك أم لا؟