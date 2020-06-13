الجزائر تسمح باستئناف نشاط سيارات الأجرة الإثنين المقبل

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، استئناف نشاط النقل بسيارات الأجرة بالجزائر العاصمة اعتبارا من بعد غد الاثنين، بعد توقفها منذ مارس الماضي بسبب فيروس "كورونا"، على أن تقتصر الخدمة على ولاية الجزائر دون أن تمتد خارجها، مع اتخاذ التدابير الصحية الصارمة لمنع انتشار العدوى.
على أن تقتصر هذه الخدمة على مستوى المحيطات الحضرية فقط وداخل إقليم ولاية الجزائر دون أن يمتد إلى خارجه".
وذكر بيان لولاية الجزائر العاصمة اليوم أنه "ينهي والي ولاية الجزائر إلى علم كافة السائقين أصحاب نشاط النقل بسيارات الأجرة الفردية وزبائنهم أنه سيشرع في استئناف النشاط ابتداء من يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020
وأضاف البيان أنه نظرا لكون هذا النشاط يعد ناقلا للعدوى فإن النقل الفردي بسيارات الأجرة يجب أن يخضع إلى بروتوكول صحي صارم، كفيل بالوقاية من خطر العدوى الممكن بفيروس "كورونا" سواء بالنسبة للراكب أو بالنسبة لسائق سيارة الأجرة في حد ذاته، ولذلك يجب التزام كل منهمابالشروط الصحية والوقائية.
وأوضح أن هذه الشروط الوقائية والصحية وهي وضع زجاج واقي بين السائق والراكب، وإلزامية ارتداء الكمامة بالنسبة للسائق والراكب ووضع محلول الكحول المائي تحت تصرف الركاب، وتحديد النقل براكب واحد فقط لكل عملية نقل، على أن يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، كما يجب أن تكون المقاعد مغطاة بأغلفة بلاستيكية بحيث يتعين تطهيرها تلقائيا بعد كل عملية نقل.
وأكد البيان ضرورة تنظيف السيارة بمحلول مطهر بصفة منتظمة في اليوم، التنظيف التلقائي لمساند الذراع ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة، فضلا عن ذلك ينبغي أن يكون سائقو سيارات الأجرة محل فحوصات طبية منتظمة بغرض الوقاية من خطر العدوى بفيروس "كورونا".
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