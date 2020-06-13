بسبب كورونا.. الجابون تُقلص ميزانيتها بنسبة 9%

أفاد بيان لحكومة الجابون اعتزام الحكومة تقليص ميزانية العام الحالي بنسبة 9% بمقدار ثلاثة تريليون فرنك وسط افريقي، بسبب الصدمة الاقتصادية التي نجمت عن جائحة كورونا.



وجاء البيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس الجمعة.

وعدلت الدولة التي يعتمد اقتصادها على النفط، من نفقاتها الاستثمارية، وقالت الحكومة إنها خفضت هذه النفقات بنسبة 26%، بعد أن كانت قد احتسبت ميزانية هذه النفقات مبدئيا على

أساس أن سعر برميل النفط الخام 57 دولار أمريكي.

كانت ثاني أكبر دولة من حيث المساحة في منظمة الدول المصدرة للبترول، هي أول دولة في افريقيا تبيع سندات يوروبوند في العام الحالي، لكن اقتصادها تضرر بسبب انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا.