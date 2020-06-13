السعودية تُسجل 3366 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 932 حالة. بالفيروس في المملكة إلى 932 حالة. أشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3366 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 123308 حالات. الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3366 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 123308 حالات. ولفتت إلى تسجيل 1519 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى82548.

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