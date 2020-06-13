أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، أن القوات المشتركة اعترضت، اليوم السبت، صاروخا بالستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال المالكي إن إطلاق صواريخ باليستية من قبل
وأوضح أن مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها باتجاه السعودية وتم اعتراضها بلغ 312 صاروخا باليستيا.
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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