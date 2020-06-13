كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر باحثون في تايلاند يختبرون خفافيش حدوة الحصان للكشف عن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الباحثون في تايلاند في جمع عينات من خفافيش حدوة الحصان لاختبارها لفيروس كورونا المستجد وسط مخاوف من أنها قد تشكل تهديدًا للسكان المحليين، حسبما أعلن بيان حكومي، اليوم السبت.

يضم فريق البحث في تايلاند سووتشارابلويسادي سوبابورن، الذي حدد أول حالة للفيروس للبلاد في يناير، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "سوبابورن": "إن السبب وراء حاجتنا إلى التحقيق في خفاش حدوة الحصان هو أن هناك تقارير من الصين تفيد بأن فيروس كورونا مشابه للفيروس الموجود في خفاش حدوة الحصان".

وأضاف "سوبابورن"، أنه من المعروف أن السكان المحليين يأكلون الخفافيش، موضحًا، أن هناك حاجة إلى برامج تعليمية ومعلومات كافية.

يخططون لجمع 300 خفاش على مدى ثلاثة أيام من كهف في مقاطعة تشانثابوري في جنوب شرق البلاد. سيتم تحرير الخفافيش بعد الاختبارات.

يوجد في تايلاند 23 نوعًا من خفافيش حدوة الحصان، ولكن لم يكن هناك تحقيق من قبل.

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ولا يزال مصدر الفيروس محل جدل بعد ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.

قالت منظمة الصحة العالمية في أبريل، إن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أنها نشأت في الخفافيش في الصين، ولكن لم يتضح كيف قفز الفيروس حاجز الأنواع أمام البشر.

كانت تايلاند أول دولة خارج الصين تسجل حالة الفيروس. وقد أبلغت حتى الآن عن 3134 حالة إصابة و 58 حالة وفاة.

دخل باحثون من إدارة الحدائق الوطنية ومستشفى شولالونجكورن وجامعة كاسيتسارت الكهف مساء الخميس وعادوا للظهور في الساعات الأولى من يوم الجمعة بعينات من دم الخفافيش واللعاب والبراز.

كان المحققون قلقين من أن القرويين في المنطقة قد يكونون عرضة لخطر الإصابة.

وتضاءلت عمليات الإرسال المحلية في الأسابيع الأخيرة حيث ظهرت حالات جديدة من التايلانديين العائدين من الخارج.