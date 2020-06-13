كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 دول أوروبية توقع عقدا مع شركة إسترازينكا لإنتاج لقاح لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت 4 دول أوروبية، اليوم السبت، عقدا مع شركة إسترازينكا لإنتاج نحو 400 مليون جرعة من لقاح لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وظل ظروف الوباء المميت الذي اجتاح العالم، تعاونت الحكومات والدول وهيئات وجامعات كثيرة جدًا، لدرجة أنه يوجد الآن حوالي 100 لقاح في التجارب المختلفة منها 10 لقاحات أو 12 لقاح في مرحلة التجارب السريرية، ومنهم 5 أو 6 لقاحات لهم نتائج واعدة.

كما توجد عوامل تساعد على السرعة في توفر اللقاح، ومن أهم العوامل بخلاف التمويل، هيئات الرقابة الدوائية الموجودة في العالم مثل هيئة FDA في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئات الرقابة الدوائية في أوروبا.

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وسمحت هذه الهيئات بنظام وطريق سريع للموافقة، وهذا بدوره يسمح للشركات التي تطور اللقاح أنها تقدم المراحل المختلفة في تطوير اللقاح مرحلة وراء أخرى بصورة متتالية وسريعة، ولا تنتظر هذه الهيئات الرقابية لوصول الشركات لآخر مرحلة مثلما يحدث في الطبيعي، وهذا بدوره يعطي سرعة في الموافقة على الترخيص.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.