كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الآلاف يشاركون في احتجاجات "حياة السود مهمة" بجميع أنحاء أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك آلاف الأشخاص في جميع أنحاء أستراليا احتجاجات "حياة السود مهمة"، اليوم السبت، وهم يرتدون كمامات ويمارسون التباعد الاجتماعي وسط تحذيرات من قادة الولاية لإلغاء الأحداث بسبب مخاوف من موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

كانت المسيرات، التي يهيمن عليها حضور مكثف للشرطة، سلمية في الغالب. وسار المتظاهرون في الشوارع أو تجمعوا في الحدائق العامة حاملين ملصقات تقول" "لا عدالة ولا سلام" و "آسف على الإزعاج، نحن نحاول تغيير العالم."، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت جاسينتا تايلور، منظم الاحتجاج في بيرث، للتجمع: "كان هناك أناس مثل والدي وعمتي مينجلي الذين يضغطون من أجل التغيير منذ أن كان عمري - كما تعلمون كان ذلك قبل 50 عامًا".

وأضافت: "لا أريد أن يكون عمري 80 عامًا وأضغط من أجل هذا النوع من التغيير لأطفالي وأولادي."

اندلعت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم بعد وفاة الأمريكي الأفريقي جورج فلويد أواخر الشهر الماضي بعد أن تم تصوير ضابط شرطة مينيابوليس وهو راكع على عنق فلويد المكبل اليدين لما يقرب من تسع دقائق.

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شهد بيرث أكبر تجمع لجميع المدن الأسترالية الكبرى، اليوم السبت، على الرغم من مناشدات رئيس وزراء ولاية غرب أستراليا (مارك)، مارك ماكجوان، لإلغاء الحدث حتى انتهاء جائحة الفيروس.

أثبت متظاهر حياة السود مهمة في ملبورن، أنه إيجابي للفيروس، هذا الأسبوع، بينما حذر رئيس الوزراء سكوت موريسون، من أن التجمعات الجماهيرية تعرض للخطر تعافي البلاد.

ونصح وزير الصحة في غرب أستراليا روجر كوك، هذا الأسبوع بعدم عقد تجمعات كبيرة على الرغم من أن زوجته، وهي امرأة من السكان الأصليين، قالت، إنها ستنضم إلى التجمع.

وقال "كوك"، في بيان، إن زوجته مواطنة خاصة واتخذت خياراتها الشخصية. هذا أحد الأسباب التي تجعلني أحبها. لدي تعاطف كبير مع قضية ضمان حماية السكان الأصليين والأقليات من العنصرية".

كما تجمع المحتجون بأعداد صغيرة في ملبورن وسيدني، مطالبين بالحرية للاجئين العالقين في الاحتجاز لأجل غير مسمى.