كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فرنسا ترفع القيود على الحدود للمسافرين من الاتحاد الأوروبي 15 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية الفرنسية، في بيان، أن فرنسا سترفع القيود على حدودها بالنسبة للمسافرين من الاتحاد الأوروبي في 15 يونيو.

وقال البيان، يوم الجمعة: "بالنظر إلى التطور الإيجابي للوضع الصحي في فرنسا وأوروبا ووفقًا لتوصيات المفوضية الأوروبية ... سترفع فرنسا في 15 يونيو (الساعة 00:00) جميع قيود حركة المرور على حدودها الداخلية الأوروبية (البرية والجوية والبحرية)، التي تم تنفيذها لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "سيتمكن المسافرون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك من أندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو وسويسرا والفاتيكان من دخول الأراضي الفرنسية دون قيود".

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وأوضح: "من خلال المعاملة بالمثل، ستستمر القيود، بما في ذلك الحجر الصحي لمدة أسبوعين عند الوصول، على الحدود مع إسبانيا والمملكة المتحدة".

وقد قالت السلطات الفرنسية، إنه سيتم السماح للطلاب الأجانب، أيا كانت الدول التي يأتون منها، بالدخول إلى فرنسا، وستعطى الأولوية لمعالجة طلبات تأشيراتهم وإقاماتهم.

وتفرض مدريد ولندن قيوداً على الوافدين من الخارج، بمن فيهم الوافدين من فرنسا، لذلك تواصل باريس المعاملة بالمثل.

ودعت فرنسا وألمانيا منذ حوالى 15 يوما إلى إعادة فتح، في أسرع وقت ممكن، الحدود بين الدول الأوروبية، بعد عدة أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي وباء كوفيد-19.