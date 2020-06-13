كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة 140 عنصرا من القوات التركية العاملة في سوريا بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة روسيا اليوم، عن صحيفة "حريت" التركية، أن 140 جنديا وضابط شرطة أتراك يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا، أصيبوا بفيروس كورونا.

وقالت الصحيفة التركية: "هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جنديا وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا أيضا مصابين بالفيروس".

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وأشارات الصحيفة التركية، إلى أن عدد الحالات الإيجابية (المصابين) لعناصر القوات التركية العاملة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب.

وأكدت الصحيفة التركية، أنه لم يتم تسجيل حالات في صفوف المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية في سوريا، موضحة أن المصابين لم يخالطوا أحدا من المدنيين، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.