خزينة المملكة: مداخيل صندوق “كوفيد 19” بلغت 33 مليار درهم والنفقات تقارب النصف

كشفت الخزينة العامة للمملكة، اليوم السبت، عن حصيلة “صندوق كوفيد 19” الذي أحدث في شهر مارس، لمواجهة الآثار الإقتصادية لانتشار فيروس كورونا، موضحة صرف نحو 45 بالمائة من مداخيله.

وأكدت الخزينة، أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، سجل حتى متم ماي 2020 مداخيل بقيمة 33 مليار درهم، ونفقات بقيمة 14.9 مليار درهم.

وكان الصندوق قد أحدث منتصف شهر مارس الماضين لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، لاسيما تقديم الدعم الإجتماعي للأسر المتضرر وعبر التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء في ما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة، أو المعدات، والوسائل، التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، لعلاج الأشخاص المتضررين من الفيروس في ظروف جيدة.