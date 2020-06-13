مراكش.. توقيف مدير وكالة بنكية للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس الجمعة، من توقيف مدير وكالة بنكية بمدينة الصويرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بخيانة الأمانة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالحها كانت قد توصلت بشكاية حول تورط مدير الوكالة البنكية ومستخدم في نفس الوكالة باختلاس مبلغ مالي يقارب 3.5 مليون درهم، فتحت على إثرها بحثا أسفر عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي صباح أمس بمقر إقامته بمنطقة جليز بمدينة مراكش.
وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف المشتبه فيه الثاني بعد تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.
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