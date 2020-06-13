السلاوي: لست بلجيكيا أو أمريكيا.. أنا مغربي مفتخر بأصلي وأسعى دائما لرفع صورة بلادي

أكد الدكتور منصف السلاوي، الخبير المغربي في الصناعات الدوائية والرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة جلاكسو سميث كلاين، مساء أمس الجمعة، أنه متسمك بأصله المغربي رغم تعدد جنسياته.

وأكد السلاوي، خلال استضافته في لقاء خاص بالقناة الثانية، مساء أمس، أنه يصر دائما على تقديم نفسه بأنه مغربي، وليس بصفته حاملا للجنسية البلجيكية أو الأمريكية، مؤكدا أنه دائم الإفتخار ببلاده، وأنه يسعى لرفع صورتها في العالم، وفعل أي شيء في سبيل ذلك.

كما شدد السلاوي، على أن المغرب يجب أن يدعم البحث العلمي، لأنه أساس تقدم المجتمعات، مسجلا أن هدف المملكة لا ينبغي أن يكون البحث عن منافسة أوربا وأمريكا في هذا المجال.

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وأوضح السلاوي، أن جهود تطوير البحث العلمي في المغرب، يجب أن تنصب على تخصصات معينة، يكون لدى المملكة ميزة تنافسية فيها، مع تشديده على ضرورة العمل في إطار شبكات للبحث العلمي، مع علماء في البلدان العربية والإسلامية الأخرى، لأن الوضع يقتضي ذلك.

من جهة أخرى، كشف السلاوي عن جانب من حياته الشخصية، موضحا أن ازدياده في مدينة أكادير كان صدفة، حينما كانت والدته رفقة أبيه هناك لقضاء العطلة الصيفية، ما جعله يقضي ثلاثة أسابيع الأولى من عمره في المدينة، قبل عودته إلى الدار البيضاء التي نشأ فيها حتى عمر 17 سنة.

ورغم إسمه الذي يحيل على مدينة سلا، فقد أكد الخبير المغربي أن أصوله تعود إلى مدينتي مراكش، من جهة الأم، وفاس من جهة الأب.