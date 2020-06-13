تل السبع: إغلاق جهاز التعليم بالكامل خشية من تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق المجلس البلدي في تل السبع، اليوم، السبت، جهاز التعليم بالكامل خشيّة من تفشّي وباء كورونا.

وقال رئيس المجلس البلدي، عمر أبو رقيق، إنّ القرار يشمل الحضانات والبساتين والمدارس، ومدرسة التربية الخاصة.

وعزا أبو رقيق الإغلاق إلى إجراء عدّة فحوصات، بيّنت نتائجها دخول عدد كبير من المعلّمات إلى الحجر الصحّي، وأن الكثير من الطواقم التدريسية والطلاب معرّض للإصابة بالفيروس".

وطلب المجلس البلدي من الأهالي عدم إرسال أولادهم للمدارس، وشدّد على "أهميّة المحافظة على تعليم الطلاب عن بعد، وأن يهتموا بوظائفهم البيتية وأن يكونوا على اتصال مع الطواقم التدريسية عن بُعد".

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وتعتزم السلطات الإسرائيليّة فرض تقييدات جديدة على القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، بعد الارتفاع الحاد في عدد الإصابات فيها خلال الأسبوع الأخير.

ومن المتوّقع أن تدخل الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ بدءًا من الأسبوع المقبل، غير أنه لم يصدر إعلان رسمي بعد.

وكشفت معطيات وزارة الصحة، أمس، الجمعة، أن الارتفاع في عدد المُصابين بالفيروس، شملَ بالأساس؛ عرعرة النقب، ورهط.

وأفادت المعطيات بارتفاع عدد المُصابين في عرعرة النقب بنسبة 56.4%، في الأيام الثلاثة الأخيرة، فيما شُفي 23 شخصا من أصل 86 كانوا قد أُصيبوا بالفيروس.