مصر.. الفنانة فرح صادق تكشف كواليس فرح سنية في "لن أعيش في جلباب أبي"

السبت 13 يونيو 2020

تصدر مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعادة عرضه عبر قناةDMC، خاصة مع عرض مشهد حفل زفاف "سنية" بالأمس.



وكشفت الفنانة وفاء صادق عن كواليس مشهد "فرح سنية"، موضحة أنهم كانوا يتنافسون في الظهور بشكل بلدي خلال المشهد، قائلة: "ده المفروض ان فرح بلدي جدا في البيت، كنا بنتبارى مين هيبقا بلدي أوي عندي صور مصورهالنا الأستاذ نور الشريف برا التصوير، عشان يورينا أشكالنا واحنا بنعمل ايه برا التصوير يلا هنفطر يلا هنتغدى كنا بنبقا بلدي".

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وأضافت: "مشهد الأكل ده أكل بلدي حقيقي من البيت وكنا بناكل بجد الاستاذ أحمد توفيق المخرج سابلنا مطلق الحرية في التعامل خلال المشهد طبعا وفق إطار محدد لكن مساحة الحرية كانت أكبر وفعلا كنا اخوات جدا خلال العمل".

يذكر أن مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى"، أنتج عام 1996 وكان له انتشار واسع في كل الدول العربية. من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق وهو في الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.