شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن 30 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 13/حزيران/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وذكرت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت نحو 30 غارة جوية على مواقع وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة. Advertisements وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

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