شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تطلق نيران أسلحتها على القرى السكنية في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020 أطلقت مليشيات الحوثي ذراع ايران في اليمن، نهار اليوم السبت، النار على القرى السكنية في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

ووفقاً لمصادر محلية في الجاح فقد استهدفت عناصر المليشيات منازل المواطنين بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وبالأسلحة القناصة على فترات متقطعة منذ ساعات الصباح الأولى. Advertisements وطبقاً للمصادر، فقد عاودت المليشيات استهداف المزارعين الذين يعملون في حقول الزراعة بشكل عشوائي، مستخدمة الأسلحة القناصة، مما أجبر المزارعين للفرار وترك أعمالهم. وارتفعت وتيرة الخروقات والاننتهاكات الحوثية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، مرتكبة مجازر بشعة بحق المدنيين، وكان آخرها إصابة امرأة مسنة بشظايا قذيفة الهاون مساء أمس في التحيتا، وتهجير مئات الأسر من مساكنها، في ظل صمت أممي وتجاهل من قبل المجتمع الدولي.

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